TOUTOUIG LA LA Zèbre Albert Albert, vendredi 15 mars 2024.

Les bébés et leurs parents, immergés dans un environnement chaleureux, sont invités à se laisser bercer par une musique délicate et lunaire, composée pour l’occasion avec de beaux et vieux jouets musicaux en provenance du monde entier.

Toutouig La La est le nom d’une berceuse bretonne. Le spectacle lui, se veut être une bulle de douceur, où les musiciens bercent petits et grands dans un espace confortable avec de subtiles projections de lumières. On peut bouger, rêver, somnoler dans un moment de plaisir partagé.

De 0 à 2 ans

Patrice Elegoët : jouets, flûte

Bertrand Pennetier : jouets, mélodica, guitare

Tangi Simon : jouets, flûte traversière

Production : L’Armada Productions | Partenariats : La Ville de Lorient (56) / Festival Marmaille, Rennes (35) / Festival Maintenant, Rennes (35)

Zèbre Albert 7 avenue de la République 80300 ALBERT Albert 80300 Somme Hauts-de-France

