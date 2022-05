Tout’Manières

2022-05-13 – 2022-05-13 Michèle Bernard est auteure-compositrice-interprète. Sa voix touche au cœur. Les mélodies et la poésie de ses chansons offrent un fin jeu d'équilibre sur le fil d'une vive conscience du monde, de ses égarements mais aussi de ses espérances. Sans complaisances mais avec toujours beaucoup de tendresse, elle nous transmet cette force de vie qui fait que l'on continue à chanter, à lutter à aimer. +33 3 84 75 40 66

