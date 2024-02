Toutévré Claude Bloch MJC Héritan Mâcon, samedi 23 mars 2024.

Toutévré Claude Bloch MJC Héritan Mâcon Saône-et-Loire

One man show.

Claude Bloch chante et raconte sa life.

Toutévré c’est un spectacle où Claude, 77 printemps, accompagné de Malho à la guitare, chante ses joies, ses peines, ses coups de gueule et raconte ses plus grosses conneries.

Du rire aux larmes !!!! EUR.

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dplanche@mjc-heritanmacon.org

