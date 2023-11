Toutes leurs robes noires Théâtre Dunois Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Du samedi 02 décembre 2023 au samedi 09 décembre 2023 :

mercredi

de 15h00 à 15h45

samedi

de 17h00 à 17h45

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

Un conte initiatique dans du théâtre d’ombres.

Entre veille et sommeil, à l’heure où l’obscurité chasse la clarté du

jour, dans le creux familier de sa chambre, un enfant demande à sa mère

de lui raconter une histoire. Pas l’éternelle ritournelle consacrant

les princes et sublimant les princesses. Non. Il veut entrer dans les

ténèbres et écouter ce qu’elles ont à lui dire. D’une voix d’où

s’échappent des airs de musique et des visions de chevaux aux robes

noires, la nuit l’entraîne vers un autre monde.

Théâtre Dunois 7 Rue Louise Weiss 75013 Paris

Contact : https://www.theatredunois.org/la-saison/toutes-leurs-robes-noires +33145847200 reservation@theatredunois.org

