Toutes les choses géniales Salle Georges Brassens Lezennes

Nord

Toutes les choses géniales Salle Georges Brassens, 5 octobre 2021, Lezennes. Toutes les choses géniales

Salle Georges Brassens, le mardi 5 octobre à 20:00

**Toutes les choses géniales** —————————— Le Théâtre du Prisme à l’art de dénicher des pépites de la littérature étrangère contemporaine. Parmi celles-ci, Toutes les choses géniales de l’Anglais Duncan Macmillan. Le récit commence par une liste : « _1. Les glaces. 2. Les batailles d’eau. 3. Rester debout après l’heure habituelle et avoir le droit de regarder la télé…_ ». En somme, ce qui donne du sel à l’existence. Enfin, du point de vue d’un enfant. Mais derrière cette légèreté se cache un sujet sérieux. Un garçon de sept ans est confronté à la dépression de sa mère, et lui énumère « _ce qui vaut la peine de vivre_ ». Devenu un homme, il se remémore ses mots candides face aux maux de l’adulte… Ou comment parler du suicide avec humour et simplicité. De ce texte poignant, Arnaud Anckaert a tiré une pièce lumineuse. Seul au centre du plateau, Didier Cousin porte ce requiem joyeux dans une mise en scène évoquant le stand-up. Le public est installé autour de lui, au service d’une dramaturgie participative. Chacun est invité à donner la réplique et se poser les bonnes questions, lors d’un moment de théâtre vivifiant. **Texte** : Duncan Macmillan et Jonny Donahoe **Traduction** : Ronan Mancec **Mise en scène** : Arnaud Anckaert **Avec** Didier Cousin **Durée** : 1 heure **Dès** : 14 ans **À noter :** l’adresse Google indique 36 rue Ferrer, ce qui fait arriver à l’arrière de la salle

Tarif : Gratuit sur réservation ; Réservation : mairie@lezennes.com / 03 20 91 59 01

Compagnie Théâtre du prisme, Arnaud Anckaert & Capucine Lange Salle Georges Brassens 107 rue Jean-Baptiste Defaux 59260 Lezennes Lezennes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T20:00:00 2021-10-05T21:00:00

Catégories d'évènement: Lezennes, Nord