« Toutes les choses géniales » GARE SAINT SAUVEUR Lille

Nord

« Toutes les choses géniales » GARE SAINT SAUVEUR, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Lille. « Toutes les choses géniales »

du samedi 17 juillet au dimanche 18 juillet à GARE SAINT SAUVEUR

De Duncan Macmillan. Mise en scène : Arnaud Anckaert. Avec : Didier Cousin « La liste a commencé après sa première tentative. La liste de tout ce qui est génial dans le monde. Tout ce qui vaut la peine de vivre: 1. Les glaces. 2. Les batailles d’eau. 3. Rester debout après l’heure habituelle et avoir le droit de regarder la télé. 4. La couleur jaune. 5. Les choses avec des rayures. 6. Les montagnes russes. 7. Quand les gens tombent par terre. » On y suit l’histoire d’une personne qui raconte son expérience de la perte d’un proche à travers un échange avec le public simple et ludique. Derrière le récit de cette traversée singulière, la pièce invite chacun à questionner son rapport à la vie et à la mort, avec un humour vivifiant. Spectacle dans le cadre de l’opération « Voyage, Voyages à Lille »

Gratuit sur réservation sur voyages.lille.fr

Spectacle de théâtre tout public avec la compagnie du théâtre du prisme GARE SAINT SAUVEUR 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T18:00:00 2021-07-17T19:00:00;2021-07-18T16:00:00 2021-07-18T17:00:00

