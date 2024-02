Toutes les choses géniales Beauvais, lundi 19 février 2024.

Toutes les choses géniales Beauvais Oise

Arnaud Anckaert et Capucine Lange / Compagnie The´a^tre du Prisme

En Itinérance en Pays de l’Oise.

20h00 / Lun 19.02 (Crèvecœur-le-Grand Salle des fêtes) / Mar 20.02 (Puiseux-en-Bray Salle des fêtes) / Mer 21.02 (Savignies Salle des 3 villages) / Jeu 22.02 (La Corne-en-Vexin Salle d’Hardivilliers) / Ven 23.02 (Feuquières Salle socio-culturelle) / Sam 24.02 (La Neuville-en-Hez Salle des fêtes)

THÉÂTRE Imprégné de toute la chaleur et la mélancolie liées aux impressions d’enfance, Toutes les choses géniales, de Duncan Macmillan, est un texte autant léger que son sujet est grave on y suit en effet l’histoire d’une personne qui raconte son expérience de la perte d’un proche à travers un échange avec le public simple et ludique.6 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 20:00:00

fin : 2024-02-24 21:00:00

40 Rue Vinot Préfontaine

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

L’événement Toutes les choses géniales Beauvais a été mis à jour le 2024-02-09 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis