Toutes les choses géniales, 3 juillet 2022, .

Toutes les choses géniales

2022-07-03 15:30:00 – 2022-07-03 16:30:00

Entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux, « Toutes les choses géniales » est une proposition théâtrale inclassable. Imprégné de toute la chaleur et la mélancolie liées aux impressions d’enfance, un texte léger sur un sujet grave : la mort regardée en face et sans complaisance.

DE DUCAN MACMILL AN COMPAGNIE THÉÂTRE DU PRISME ARNAUD ANCKAERT & CAPUCINE LANGE On y suit l’histoire d’une personne qui raconte son expérience de la perte d’un proche à travers un échange avec le public. Chacun est invité à se questionner sur son rapport à la vie et à la mort mais avec un humour vivifiant !

Le comédien propose une liste des choses géniales qui existent dans le monde. Elle pourrait s’organiser ainsi : un, les glaces, deux, les batailles d’eau, trois, rester debout après l’heure habituelle et avoir le droit de regarder la télé. Bien plus qu’un récit, la pièce prend parfois l’apparence et le rythme d’un stand-up qui évolue avec la complicité des spectateurs.

DURÉE : 1h00 PUBLIC : Dès 12 ans

Simon Gosselin

dernière mise à jour : 2022-03-22 par