Toutes et tous à vélo Quais de Garonne Langon, samedi 9 mars 2024.

En lien avec la Journée Internationale des droits des femmes dont le thème cette année est Sport et Parité, la Ville, en partenariat avec le Cyclo Club de Langon, propose une balade à vélo jusqu’à Castets-et-Castillon. Une balade ouverte à toutes et tous (enfants à partir de 8 ans), pour le plaisir de pédaler, de partager un bon moment et de découvrir notre environnement.

Cet événement est conçu au féminin pour que toutes puissent s’exprimer à leur rythme, sans esprit de compétition et en toute convivialité. C’est aussi une occasion précieuse de se dépasser, physiquement et mentalement, en effectuant une petite itinérance.

Inscriptions sur place le jour J à partir de 13h.

Parcours de 22 et 44 km.

Goûter offert à l’arrivée. EUR.

Début : 2024-03-09 13:00:00

fin : 2024-03-09

Quais de Garonne Avenue Élie Samson

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine desages.martine@orange.fr

