du samedi 12 février au dimanche 13 février à Ecole de danse Mansouri Dijon

Toutes danses Party ——————- Au programme : 20h30 à 21h00 : Atelier Valse et Paso tous niveaux ! 21h00 à 22h00 : Pratique avec intermèdes autres danses ! 22h00 à 22h30 : Atelier Latines (ChaChaCha, Rumba, Samba) ! 22h30 à 23h30 : Pratique avec intermèdes autres danses ! 23h30 à 23h45 : Atelier Danses Solo (Cumbia, Kuduro, Charleston, Kuduro, Madison…) 23h45 à 1h30 : Pratique avec intermèdes autres danses ! Entrée 10 euros avec boissons sans alcool, gâteaux… le samedi 12 février 2022

10 euros

Atelier Valse et Paso, latinos… Ecole de danse Mansouri Dijon 15 rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon Chenôve Le Mail Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T23:59:00;2022-02-13T00:00:00 2022-02-13T01:30:00

