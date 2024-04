TOUTES CAVES OUVERTES Montpeyroux, dimanche 21 avril 2024.

Rendez-vous à Montpeyroux pour une nouvelle édition de Toutes Caves Ouvertes, un évènement devenu incontournable au fil des ans pour les amateurs de vins et tous les épicuriens.

Cette année, 20 caves ouvriront leurs portes au coeur du village vigneron.

Au programme, dégustation, cuisine régionale, défilé et intronisation, animation musicale…. Une belle occasion de faire connaissance avec ce terroir qui s’élève au niveau d’un cru communal.

Sur la place du village, un déjeuner sera proposé « Aligot de l’Aubrac et saucisses ». Vous aurez aussi la possibilité de vous restaurer auprès de 2 food trucks présents dans le village. Côté animation, une balade autour du village sera proposée avec un guide conférencier.

Des fanfares (Bakchich et Graïl’oli), déambuleront dans le village et une chanteuse accompagnera le déjeuner sous les halles. .

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie crumontpeyroux@gmail.com

