Toutes artistes ! Scène ouverte aux femmes Théâtre le Levain Bègles, jeudi 21 mars 2024.

Toutes artistes ! Scène ouverte aux femmes Atelier d’écriture et scène ouverte Jeudi 21 mars, 18h30 Théâtre le Levain Soirée gratuite

Dans le cadre de Moi(s) femmes, un mois entier de programmation réservée aux femmes, le jour du printemps, le Levain propose une scène ouverte à toutes les femmes, cis, trans, toutes capables d’être artistes et toutes créatrices.

Nous les femmes, nous pouvons investir la scène pour proposer un moment de théâtre, chant, lecture, danse, etc, en contactant le Levain en avance pour réserver un créneau entre 20h30 et 22h au theatre.le.levain@gmail.com.

De 18h30 à 20h Marie-Laure Piroth propose à toutes et à tous, un atelier d’écriture à partir de textes et slogans animatrice féministes.

Vous êtes toutes et tous invité.e.s à assister à cette scène ouverte !

Soirée gratuite.

Réservation : theatre.le.levain@gmail.com / 06 84 59 60 45

Bar et tapas dès 20h

Théâtre le Levain 26 rue de la république, bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine theatre.le.levain@gmail.com 0684596045

écriture scène ouverte

PHG