En 2021, le service cohésion social de la Maison sociale du Département Albertville-Ugine initie un projet d’ateliers d’exploration artistique. Accompagnés par des professionnels du domaine, les participants sont invités à mener une réflexion intime sur le thème de la montagne, à travers la danse, le chant, l’image. Le film « Toute une montagne ! » , réalisé par Mathilde Syre, vous replonge au cœur de cette aventure, née de l’inclusion et de la co-construction. Le Musée d’art et d’histoire vous invite le dimanche 19 septembre pour : – une présentation du projet initié par la Maison sociale du Département ; – la projection du film « Toute une montagne ! » (13 min) – un temps d’échange avec les participants du projet Le film sera également diffusé en continu sur l’ensemble du week-end des Journées européennes du Patrimoine. Visuel : « Maisons savoyardes », aquarelle de Bernard PRAXT, 1re moitié du XXe siècle (collection du Musée d’art et d’histoire d’Albertville – inv. 954.14).

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

