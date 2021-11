Toute une histoire Logonna-Daoulas, 15 décembre 2021, Logonna-Daoulas.

Toute une histoire Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas

2021-12-15 18:00:00 – 2021-12-15 Salle Kejadenn Rue Ar Mor

Logonna-Daoulas Finistère Logonna-Daoulas

Bientôt Noël, place au temps de la magie, de la féerie et de l’imaginaire!

Laissons nous porter par ces contes d’ici et d’ailleurs et baigner dans cette ambiance d’un autre temps où gravitent fées, dragons et êtres fantasmagoriques. Moments de plaisir et de partage, moments riches en émotions pour les petits et les grands, moments qui en disent long sur le sens de la vie et du monde d’ici-bas.

La conteuse Dominique Louvel se produira salle Kejadenn, le mercredi 15 décembre à 18h. Ses contes seront souvent animés par des projections sur grand écran. Venez avec votre coussin !

Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas

