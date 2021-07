Toute toiles dehors Martigues, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Martigues.

Toute toiles dehors 2021-07-10 – 2021-08-15 Quartier de l’île Détails des lieux dans le programme

Martigues Bouches-du-Rhône

Crées en amont, les peintures seront exposés par les habitants du quartier sur leurs balcons et fenêtres. Le thème de cet été 2021 : Les visages et les sourires.



Prenez le temps de flâner dans les ruelles du quartier de l’Ile et vous pourrez bien apercevoir un sourire au détour d’une fenêtre parmi les façades colorées.

Dans le cadre du Bel Été Martégal et des Fadas du monde, la Direction Culturelle et l’association Yaya ont décidé de transformer le quartier de l’île en une grande galerie d’exposition à ciel ouvert

