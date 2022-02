toute petite suite Paul B, 30 mars 2022, Massy.

toute petite suite

le mercredi 30 mars à Paul B

Evoluant au coeur d’un dispositif qui évoque un petit orchestre de chambre, portée par sa voix et accompagnée de percussions ou d’objets détournés, Charlène Martin explore les sens et les émotions que suscite l’évocation des éléments : eau, air, feu, terre. Sons vocaux, mélodies libres, onomatopées sauvages et motifs rythmiques, jaillissent en une suite de pièces courtes et variées, tour à tour joyeuses, tendres, déjantées, tribales, clownesques ou virtuoses. La chanteuse-orchestre déploie ses états de voix et voyage, tous sens éveillés, au gré des âges et des univers…

tarif 10€ / carte jeune public 7€

voix & percussions

Paul B 6 allée de Québec Massy Atlantis Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T09:45:00 2022-03-30T10:10:00;2022-03-30T11:00:00 2022-03-30T11:25:00