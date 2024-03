Toute petite Heure du Conte x 2 Nogent-le-Rotrou, mercredi 24 avril 2024.

Toute petite Heure du Conte x 2 Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

La journée du 24 avril sera placée sous le thème de la mer.

La matinée sera réservée aux plus jeunes (0-5 ans) avec 2 séances de la Toute Petite Heure du Conte animées par Hélène (éveil musical et sensoriel) à 9h30 ou à 10h45.

N’oubliez pas de réserver pour l’horaire qui vous convient.

Gratuit

La journée du 24 avril sera placée sous le thème de la mer et nous aurons le plaisir de recevoir Hélène des Ateliers du Sac à Dos qui arrivera de Bretagne avec des contes et de la musique plein sa besace !

La matinée sera réservée aux plus jeunes (0-5 ans) avec 2 séances de la Toute Petite Heure du Conte animées par Hélène (éveil musical et sensoriel) à 9h30 ou à 10h45.

N’oubliez pas de réserver pour l’horaire qui vous convient auprès de la bibliothèque municipale.

Gratuit EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:45:00

fin : 2024-04-24 11:45:00

74 Rue Gouverneur

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

L’événement Toute petite Heure du Conte x 2 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2024-03-12 par OT DU PERCHE