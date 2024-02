Toute petite Heure du Conte de février Nogent-le-Rotrou, samedi 24 février 2024.

Toute petite Heure du Conte de février Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Toute petite heure du conte & comptine à la bibliothèque municipale.

Le rendez-vous des p’tites & grandes oreilles !

Enfants de 0 à 3 ans I Gratuit

Toute petite heure du conte & comptine à la bibliothèque municipale.

L’équipe de la bibliothèque municipale propose une toute petite heure du conte et comptines.

Rendez-vous à la bibliothèque samedi 24 février à 10h30.

A destination des enfants âgés entre 0 et 3 ans et leurs familles.

Animation gratuite et ouverte à tout le monde (adhérent ou non à la bibliothèque). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:30:00

fin : 2024-02-24 12:00:00

74 Rue Gouverneur

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

L’événement Toute petite Heure du Conte de février Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2024-02-02 par OT DU PERCHE