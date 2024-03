Toute Petite Expo Friche La Belle de Mai Marseille, dimanche 17 mars 2024.

Toute Petite Expo Les médiatrices culturelles donnent rendez-vous aux petit·es visiteur·euses de 18 mois à 3 ans et à leurs accompagnant.es pour découvrir une exposition d’art contemporain. 17 – 23 mars Friche La Belle de Mai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T10:00:00+01:00 – 2024-03-17T10:45:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T10:45:00+01:00

Ces balades contées au fil des œuvres éveillent les sens et le sensible des tout-petits. Elles invitent au voyage, de l’espace d’exposition vers l’île de la Réunion à la découverte de la faune, la flore et de la magie de ces paysages qui donnèrent naissance à ces œuvres…

de 18 mois à 3 ans avec accompagnant.es

Durée : 45 minutes

Places limitées

Gratuit / Sur inscription à mediation@lafiche.org

RDV à Friche la belle de mai, 41 rue jobin, 13003 Marseille à l’accueil billetterie.

Stationnement possible sur place (1h30 gratuite).

Friche La Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:mediation@lafiche.org »}]