TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE – TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE EN MOINS DE 2H RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire, jeudi 19 septembre 2024.

TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE EN MOINS DE DEUX HEURESHECTOR OBALKC’est un spectacle singulier, complet et original, créé et interprété par Hector Obalk, expert passionné et non dénué d’humour. Le grand critique d’art fait un stand-up pédagogique et spectaculaire sur l’Histoire de la Peinture, accompagné de ses musiciens et d’images en très haute définition. Sur la trame d’un mur de 4000 tableaux, ce show propose des parcours qui mettent en valeur des œuvres et des artistes différents, mais toujours à l’intérieur d’un survol général de la chronologie de cet art, du XIVe siècle jusqu’à nos jours. Hector Obalk explique en musique les chefs-d’œuvre de l’Art. Les néophytes comprendront tout et les spécialistes seront étonnés d’y apprendre des choses nouvelles. Il identifie trois révolutions, celle de la Renaissance, celle de Caravage et celle de l’Art Moderne depuis l’Impressionnisme. Il s’arrête sur une quinzaine de chefs-d’œuvre de grands peintres arbitrairement choisis pour illustrer ses propos. Embarquez avec lui pour suivre cet extraordinaire voyage !

Tarif : 38.00 – 38.00 euros.

Début : 2024-09-19 à 20:00

Réservez votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 Rue Jean Moulin 69300 Caluire Et Cuire 69