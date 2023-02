Toute l’Histoire de la Peinture – Le 13e Art (Paris) LE 13EME ART, 6 février 2023, PARIS.

Toute l'Histoire de la Peinture – Le 13e Art (Paris) LE 13EME ART. Un spectacle à la date du 2023-02-06 au 2023-05-22 19:30. Tarif : 30.8 à 68.2 euros.

CORPUS PRODUCTUM (LIC.2020-006235) PRESENTE TOUTE L'HISTOIRE DE LA PEINTURE EN MOINS DE DEUX HEURES LE SPECTACLE Hector Obalk fait un stand'up en musique et en images sur l'histoire de la peinture, accompagné de ses musiciens et d'un écran géant projetant des détails époustouflants. Spectacle complet, visuellement sophistiqué, musical et drôlissime d'un expert original, passionné et pédagogue. Pour tout public, de 9 à 99 ans. Sur la trame d'un mur de 4000 tableaux, ce show propose un parcours éclairant de toute l'Histoire de la peinture, de Giotto à Yves Klein, et au-delà… DÉJÀ PUS DE 60 000 SPECTATEURS « Passionnant stand'up en images et un musique. Un spectacle familial » — ELLE « L'excellent Hector Obalk nous explique en musique les chefs-d'œuvre de l'art… C'est très très drôle et c'est très très riche! » — LE MONDE « L'érudit Hector Obalk est aussi un showman à la Fabrice Luchini » — JOURNAL DU DIMANCHE « C'est drôle, brillant et ça rend intelligent » — VSD « Ceux qui n'y connaissent rien comprendront tout, et les spécialistes seront étonnés d'y apprendre des choses » — TÉLÉRAMA « L'ambiance est décontractée, le ton n'est ni hautain ni infantilisant. Vos prochaines visites de musée ne seront jamais plus comme avant » — LE PARISIEN « Le Roi Hector est brillantissime » — L'OBS « Une expérience théâtrale inédite » — PARISCOPE HECTOR OBALK Historien et showman, Hector Obalk est le réalisateur de la série documentaire GRAND-ART diffusée sur arte (23 épisodes), chroniqueur au journal ELLE depuis 20 ans, auteur de ANDY WARHOL N'EST PAS UN GRAND ARTISTE (Champs Flammarion, 1991), CORRESPONDANCE DE MARCEL DUCHAMP (Ludion, 2000), AIMER VOIR/Comment on regarde un tableau (Hazan, 2011), MICHEL-ANGE (en deux tomes, Hazan; 2017 et 2019). Programme : – Lun 30 janv. 19h30 — Le 13eART /parcours A – Mar 31 janv. 19h30 — Le 13eART /parcours A – Lun 6 fév. 19h30 — Le 13eART /parcours A – Sam 11 fév. 17h15 — Le 13eART /parcours M – Sam 11 mars 18h — Le 13eArt /parcours B – Sam 18 mars 14h15 — Le 13eArt /parcours B – Sam 8 avr. 15h — Le 13eArt /parcours B – Mar 9 mai 19h30 — Le 13eArt /parcours M – Lun 22 mai 19h30 — Le 13eArt /parcours BN° téléphone accès PMR : 07 64 84 67 62

LE 13EME ART PARIS PLACE D’ITALIE 75013

CORPUS PRODUCTUM (LIC.2020-006235) PRESENTE TOUTE L’HISTOIRE DE LA PEINTURE EN MOINS DE DEUX HEURES

LE SPECTACLE



Hector Obalk fait un stand’up en musique et en images sur l’histoire de la peinture, accompagné de ses musiciens et d’un écran géant projetant des détails époustouflants. Spectacle complet, visuellement sophistiqué, musical et drôlissime d’un expert original, passionné et pédagogue. Pour tout public, de 9 à 99 ans.

Sur la trame d’un mur de 4000 tableaux, ce show propose un parcours éclairant de toute l’Histoire de la peinture, de Giotto à Yves Klein, et au-delà…

DÉJÀ PUS DE 60 000 SPECTATEURS

« Passionnant stand’up en images et un musique. Un spectacle familial » — ELLE

« L’excellent Hector Obalk nous explique en musique les chefs-d’œuvre de l’art… C’est très très drôle et c’est très très riche! » — LE MONDE

« L’érudit Hector Obalk est aussi un showman à la Fabrice Luchini » — JOURNAL DU DIMANCHE

« C’est drôle, brillant et ça rend intelligent » — VSD

« Ceux qui n’y connaissent rien comprendront tout, et les spécialistes seront étonnés d’y apprendre des choses » — TÉLÉRAMA

« L’ambiance est décontractée, le ton n’est ni hautain ni infantilisant. Vos prochaines visites de musée ne seront jamais plus comme avant » — LE PARISIEN

« Le Roi Hector est brillantissime » — L’OBS

« Une expérience théâtrale inédite » — PARISCOPE

HECTOR OBALK

Historien et showman, Hector Obalk est le réalisateur de la série documentaire GRAND-ART diffusée sur arte (23 épisodes), chroniqueur au journal ELLE depuis 20 ans, auteur de ANDY WARHOL N’EST PAS UN GRAND ARTISTE (Champs Flammarion, 1991), CORRESPONDANCE DE MARCEL DUCHAMP (Ludion, 2000), AIMER VOIR/Comment on regarde un tableau (Hazan, 2011), MICHEL-ANGE (en deux tomes, Hazan; 2017 et 2019).

Programme :

– Lun 30 janv. 19h30 — Le 13eART /parcours A

– Mar 31 janv. 19h30 — Le 13eART /parcours A

– Lun 6 fév. 19h30 — Le 13eART /parcours A

– Sam 11 fév. 17h15 — Le 13eART /parcours M

– Sam 11 mars 18h — Le 13eArt /parcours B

– Sam 18 mars 14h15 — Le 13eArt /parcours B

– Sam 8 avr. 15h — Le 13eArt /parcours B

– Mar 9 mai 19h30 — Le 13eArt /parcours M

– Lun 22 mai 19h30 — Le 13eArt /parcours B

N° téléphone accès PMR : 07 64 84 67 62

