‌Toute latitude La cartographie, c’est du graphisme Studio Fotokino Marseille 1er Arrondissement, samedi 13 avril 2024.

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’exposition Toute latitude — La cartographie, c’est du graphisme proposée par Guillaume Monsaingeon et David Poullard. Cette exposition sera présentée au Studio Fotokino à Marseille du samedi 13 avril au dimanche 26 mai 2024.



Les cartes sont généralement présentées comme des outils fiables, aux informations précises. Même lorsqu’elles sont séduisantes ou étonnantes, on les réduit souvent à leur fonction d’orientation efficace. C’est oublier une tout autre dimension ces documents stimulent aussi la rêverie, décuplent les imaginaires, suscitent les peurs, la colère, le vertige ou la joie.



Au fond, graphistes et cartographes partagent une même ambition faire entrer une tranche de monde sur une feuille ou un écran ; créer un espace en disposant des signes et des couleurs, des lettres et des lignes, dans un ordre soigneusement composé ; jouer avec les contraintes et les traditions pour assurer une lisibilité renouvelée. Pourtant, on rapproche rarement les activités graphiques et cartographiques, trop souvent classées dans des catégories étanches Arts appliqués pour les unes, géographie pour les autres…



Quelques amateurs de cartes se régalent toutefois de la cascade de signes qui ornent les cartes de tous les jours , et des astuces opérées par le/la carto-graphiste la plupart du temps anonyme pour arriver à ses fins. Parfois des plis apparaissent pour faire tenir un long fleuve dans un rectangle trop étroit ; d’autre fois on prend des libertés pour faire d’un petit bourg le nombril du monde, lui conférant une dignité cartographique nouvelle.



La plupart des documents ici réunis ont été glanés au gré des brocantes, des échanges et des rencontres. Ni chefs-d’œuvre, ni travaux d’artistes, ni manuscrits rares de simples documents imprimés en grande ou en petite série, gratuits ou payants, à visée multiple scientifique, touristique, promotionnelle… Des cartes pas exceptionnelles, et pourtant pas tout à fait banales. Une collection assemblée par un amateur primesautier, ici agencée pour le plaisir de l’œil et l’hygiène des méninges, et qui nous invite à reconsidérer la place de la cartographie dans l’histoire du graphisme, tout en faisant de nous des flâneurs attentifs et heureux.



— Guillaume Monsaingeon



Commissariat Guillaume Monsaingeon et David Poullard .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-05-26

Studio Fotokino 33 Allées Léon Gambetta

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

