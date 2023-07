Semaine Taurine Toute la ville Saint-Sever, 30 septembre 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

C’est la fête de la tauromachie, venez nombreux la célébrer !!

Au programme : toro expo avec 6 artistes dès le 30 septembre à la chapelle des Jacobins.

> Samedi 2 / Dimanche 3/ Lundi 4 octobre : 10ème auberge espagnole avec concours de tapas, de danse et capéa avec les vaches de la ganaderia Vert Galant. Soirée cinéma et deux conférences.

> Vendredi 7 octobre: grande soirée musicale avec trois groupes fanfares Big Band Brass Band au Burladeros.

> Samedi 8 octobre : 10h30- Capea écoles taurine ; 13h- grand repas de l’aficion ; 16h30- grande novillada avec les meilleurs toreros du moment..

Toute la ville

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



It’s the festival of bullfighting, come and celebrate!

On the program: toro expo with 6 artists from September 30 at the Jacobins chapel.

> Saturday October 2 / Sunday October 3 / Monday October 4: 10th « auberge espagnole » with tapas competition, dance and capéa with cows from the ganaderia Vert Galant. Movie night and two conferences.

> Friday, October 7: musical evening with three brass bands Big Band Brass Band at the Burladeros.

> Saturday, October 8: 10:30 am – Capea bullfighting schools; 1 pm – big aficion meal; 4:30 pm – big novillada with the best bullfighters of the moment.

Es la fiesta de los toros, ¡así que venga a celebrarlo!

En el programa: exposición de toros con 6 artistas a partir del 30 de septiembre en la capilla de los Jacobinos.

> Sábado 2 / Domingo 3 / Lunes 4 de octubre: 10º albergue español con concurso de tapas, baile y capéa con vacas de la ganadería Vert Galant. Noche de cine y dos conferencias.

> Viernes 7 de octubre: velada musical con tres bandas de música, Big Band Brass Band, en el Burladeros.

> Sábado 8 de octubre: 10:30 h. – escuelas taurinas de Capea; 13:00 h. – gran comida de aficionados; 16:30 h. – gran novillada con los mejores toreros del momento.

Es ist das Fest des Stierkampfes, kommt zahlreich und feiert es!!!

Auf dem Programm: toro expo mit 6 Künstlern ab dem 30. September in der Kapelle der Jakobiner.

> Samstag, 2. Oktober / Sonntag, 3. Oktober / Montag, 4. Oktober: 10. Auberge espagnole mit Tapas-Wettbewerb, Tanz und Capéa mit den Kühen der Ganaderia Vert Galant. Filmabend und zwei Vorträge.

> Freitag, 7. Oktober: Großer Musikabend mit drei Blaskapellen Big Band Brass Band im Burladeros.

> Samstag, 8. Oktober: 10.30 Uhr – Capea Stierkampfschulen; 13 Uhr – großes Essen der Aficionados; 16.30 Uhr – große Novillada mit den besten Toreros der Gegenwart.

