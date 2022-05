Toute la nature est dans le musée Lugdunum Lugdunum – Musée et Théâtres romains Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Toute la nature est dans le musée Lugdunum Lugdunum – Musée et Théâtres romains, 4 juin 2022, Lyon. Toute la nature est dans le musée Lugdunum

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Lugdunum – Musée et Théâtres romains Réservation obligatoire

À l’invitation de Flora, déesse des fleurs, des jardins et du printemps, découvrons la symbolique des plantes Lugdunum – Musée et Théâtres romains 17 rue Cléberg 69005 Lyon Lyon Fourvière Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Lugdunum - Musée et Théâtres romains Adresse 17 rue Cléberg 69005 Lyon Ville Lyon lieuville Lugdunum - Musée et Théâtres romains Lyon Departement Métropole de Lyon

Lugdunum - Musée et Théâtres romains Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Toute la nature est dans le musée Lugdunum Lugdunum – Musée et Théâtres romains 2022-06-04 was last modified: by Toute la nature est dans le musée Lugdunum Lugdunum – Musée et Théâtres romains Lugdunum - Musée et Théâtres romains 4 juin 2022 Lugdunum - Musée et Théâtres romains Lyon lyon

Lyon Métropole de Lyon