Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge , le mardi 12 avril à 21:00

Cirque —— **Alexis Delmastro** **Dans le cadre des Mardis du rire** C’est l’histoire d’un homme qui revient sur scène après 10 ans d’arrêt… et plus il en parle, moins il chante… plus on est pris dans sa vie, par la vie… et on oublie… qu’on est venu pour un concert. « Il y a trois sortes d’Hommes sur terre : les vivants, les morts, et ceux qui vont sur la mer » Aristote. C’est le sommaire. On ne sait pas trop quand ça commence, ou si c’est déjà fini. De toutes façons, dès son entrée, toutes les certitudes sont balayées. **Guitare & chant** Alexis Demastro / **Musique** France Cartigny

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T21:00:00 2022-04-12T23:59:00