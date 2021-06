Tusson Bibliothèque Cœur de Charente Charente, Tusson Toute la France dessine Bibliothèque Cœur de Charente Tusson Catégories d’évènement: Charente

Tusson

Bibliothèque Cœur de Charente, le mercredi 30 juin à 14:30

Viens laisser libre cours à ton imagination et créer un strip (petite bande dessinée). Rémy Nardoux, illustrateur jeunesse (les aventures de Sullivan Raton).

Sur inscription, bibliothèque coeur de Charente à Tusson

Dessinons avec Rémy Nardoux

2021-06-30T14:30:00 2021-06-30T17:00:00

