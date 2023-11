Lancement des inscriptions nationales de Declics 2023 Toute la france, 9 novembre 2023, .

Lancement des inscriptions nationales de Declics 2023 9 – 19 novembre Toute la france

Quel que soit votre métier ou votre discipline, si vous travaillez dans la recherche… Les élèves ont envie de vous rencontrer : participez à un speed-meeting avec des élèves de lycée et diffusez l’information !

Vous n’avez rien à préparer, il faut en revanche bloquer une demi-journée dans votre emploi du temps pour échanger avec les élèves par groupes de 5 (1h30 de présence obligatoire + 1h30 de présence optionnelle).

Toutes les 12 minutes une cloche retentira et vous changerez de groupe d’élèves.

Pourquoi ? (Quelques raisons, mais chacun les siennes !) :

⇒ pour aider ces jeunes à s’orienter en découvrant des métiers

⇒ pour créer du lien avec les équipes pédagogiques

⇒ pour développer l’esprit critique et expliquer le processus de validation des connaissances

⇒ pour partager votre passion

⇒ discuter avec les élèves de votre recherche (votre sujet, votre métier, votre quotidien, le peer-review… ce que vous voulez !)

⇒ redonner confiance dans la science et les scientifiques

Où, Quand :

Près de 300 créneaux vous seront proposés dans la plupart des grandes villes de France et en distanciel, détails (carte et calendrier détaillés) sur le site.

Comment :

Pour participer il vous faut impérativement remplir ce formulaire.

A votre demande, une attestation de participation peut vous être remise suite à la rencontre Declics. Il sera aussi possible de valoriser votre participation auprès de votre tutelle.

Le Cercle FSER recherche 3000 scientifiques sur l’ensemble de la France ! Si vous voulez diffuser l’appel autour de vous, vous pouvez reprendre ce texte pour relayer sur vos listes de diffusion favorites, ainsi qu’un message Twitter, un post Facebook, et un post LinkedIn à partager !

Plus d’informations :

N’hésitez pas à consulter l’infographie et la FAQ plus bas !

Pour toute question, n’hésitez pas à écrire à l’équipe : contact@declics.info

Infographie

Infographie

FAQ

FAQ

Toute la france France [{« type »: « email », « value »: « contact@declics.info »}] [{« link »: « https://cfserportal.cremecrm-online.com/forms/ambassador/declics_inscription »}, {« link »: « https://www.cerclefser.org/fr/declics/je-participe-chercheur/ »}, {« link »: « https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7121058933724569600/ »}, {« link »: « mailto:contact@declics.info »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Declics 2023 Infographie Ambassadeurs.pdf », « provider_name »: « Google Docs », « version »: « 1.0 », « url »: « https://drive.google.com/file/d/12AuowHOCRGki9p_9upIxO4FsV6NK5GlK/view?usp=sharing »}, « link »: « https://drive.google.com/file/d/12AuowHOCRGki9p_9upIxO4FsV6NK5GlK/view?usp=sharing »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « FAQ Declics.pdf », « provider_name »: « Google Docs », « version »: « 1.0 », « url »: « https://drive.google.com/file/d/110_DMk1u06jM2J1vFg_5mKOgE0XM4EyP/view »}, « link »: « https://drive.google.com/file/d/110_DMk1u06jM2J1vFg_5mKOgE0XM4EyP/view »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T08:00:00+01:00 – 2023-11-09T23:30:00+01:00

2023-11-19T08:00:00+01:00 – 2023-11-19T23:30:00+01:00

lycée public scolaire