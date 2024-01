Toutânkhamon, l’expérience immersive pharaonique à découvrir aux Galeries Montparnasse Galeries Montparnasse Paris, samedi 3 février 2024.

Du samedi 03 février 2024 au dimanche 28 avril 2024 :

.Tout public. payant

32 euros

Vivez en 2024 une aventure en famille ou entre amis, unique au monde, datant de 1922 !

Le roi de haute et basse Egypte Toutânkhamon est mort. Que son nom soit effacé, que l’emplacement de sa tombe soit oublié…

Nous sommes en 1922 et une expédition exceptionnelle, sans précédent, se prépare…

Durant cinq ans, l’archéologue et égyptologue britannique Howard Carter a fouillé la Vallée des Rois à la recherche d’une découverte qui le fera entrer dans l’Histoire et fera le tour du monde.

En 2024, cette aventure hors du commun prend vie pour le bonheur de tous, petits et grands : c’est l’expédition exclusive Toutânkhamon, L’expérience immersive pharaonique !

Une immersion grandeur nature au coeur de la vallée des rois !

Toutânkhamon, L’expérience immersive pharaonique est une opportunité unique de rejoindre l’équipe d’Howard Carter à la découverte du trésor funéraire du pharaon au destin tragique et de dénouer les fils du mystère entourant la vie et la mort de Toutânkhamon.

Plongez dans la plus grande exploration archéologique de l’Histoire

Toutânkhamon, L’expérience immersive pharaonique est une aventure ludique et pédagogique pour toute la famille ! Au sein d’une reconstitution du tombeau de Toutânkhamon, sur une surface de 3.000 m2, les apprentis explorateurs démarreront cette expédition immersive depuis la tente du célèbre explorateur anglais Howard Carter. Armés d’un plan du tombeau et d’énigmes à résoudre tout au long du parcours, ils traverseront l’Antichambre, l’Annexe puis la Chambre funéraire où ils découvriront le précieux sésame pour enfin accéder au Trésor, l’ultime pièce abritant le reste des objets inestimables du tombeau.

Une collection d’objets d’exception à découvrir

Elle présente plus de 1.000 pièces et objets exceptionnels trouvés dans la tombe du pharaon méticuleusement reproduits à l’identique. Ces répliques ont été reconstituées dans les Ateliers du Musée du Caire sous la direction du Docteur Atef Abdel Shafi par des artistes et artisans égyptiens pendant six ans. La découverte du trésor est accompagnée d’une projection cartographique monumentale de 200 m2 qui illustre le voyage mythologique de Toutânkhamon dans l’Au-Delà.

Une odyssée pour les yeux et l’âme qui promet d’offrir aux petits et grands un moment d’une magie exceptionnelle. Cette reconstitution immersive offre une opportunité unique de vivre une aventure archéologique authentique, pédagogique et ludique, qui invite à la curiosité et à la connaissance.

Une expédition immersive supervisée par Bénédicte Lhoyer, docteur en Egyptologie

Archéologue et égyptologue, Bénédicte Lhoyer est conseillère scientifique de Toutânkhamon, L’expérience immersive pharaonique. Chargée de cours à l’École du Louvre et chargée de projet au musée de Picardie (Amiens), elle participe également à des fouilles en Égypte et au Levant. Elle a déjà été conseillère scientifique de l’exposition Ramsès et l’Or des Pharaons (2023).

Galeries Montparnasse 22, rue du Départ 75015 Paris

