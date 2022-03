Tout’Anim – Nymphopolis : rencontre avec Estelle Charrié Forum des images Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Tout’Anim – Nymphopolis : rencontre avec Estelle Charrié Forum des images, 21 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 21 avril 2022

de 19h00 à 20h30

payant

Un jeudi par mois, c’est Tout’Anim, le rendez-vous des fans de cinéma d’animation au Forum des images ! Au programme : rencontres, secrets de fabrication, avant-premières ou encore films inédits. Le studio Bobbypills (Peepoodo, Crisis Jung ou encore Vermin), invité au Carrefour du cinéma d’animation en 2017, produit actuellement Nymphopolis, l’histoire de la nymphe ingénue, tombée de l’Olympe. Au programme de cette ambitieuse série féministe inspirée par la SF des années 1980-90, des sujets sociaux, politiques et engagés. Sur une idée d’Estelle Charrié (basée sur son court métrage Nymphe, la lie moderne, réalisé en 2016 dans le cadre de l’EMCA), également à la réalisation et à l’écriture de cette série développée avec l’aide des talents du studio.



Au programme de cette rencontre : Estelle Charrié présente son parcours (l’université et les sciences sociales, l’EMCA), ses réalisations et influences, avant d’expliquer la genèse et le travail de conception sur sa série féministe Nymphopolis très attendue (5×22′ fantasy pour France.tv Slash). Extraits diffusés : Nymphe ; La Vie moderne (2016) ; images du jeu vidéo A Normal Lost Phone ; extraits de films (de la comédie romantique à la Japanim) ; images de Nymphopolis Forum des images 2 rue du cinéma Paris 75001 Contact : 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.forumdesimages.fr/ https://www.facebook.com/Forumdesimages https://twitter.com/forumdesimages BD;Cinéma;Conférence

Date complète :

2022-04-21T19:00:00+01:00_2022-04-21T20:30:00+01:00

Nymphopolis Artwork Université © Bobypills

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Forum des images Adresse 2 rue du cinéma Ville Paris lieuville Forum des images Paris Departement Paris

Forum des images Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Tout’Anim – Nymphopolis : rencontre avec Estelle Charrié Forum des images 2022-04-21 was last modified: by Tout’Anim – Nymphopolis : rencontre avec Estelle Charrié Forum des images Forum des images 21 avril 2022 Forum des images Paris Paris

Paris Paris