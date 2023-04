Tout’anim mai, Rencontre avec Nadia Raïs ! Forum des images Paris Catégories d’Évènement: île de France

Un rendez-vous mensuel, d’octobre à juin, où l’animation est à l’honneur avec des rencontres, secrets de fabrication, avant-premières… En mai, Tout’anim propose une avant première des images du premier long métrage de Nadia Raïs ! Présentation des courts-métrages de la réalisatrice Nadia Raïs suivi d’un extrait de son film Entre ciel et terre, adapté de L’Épître du pardon du poète et philosophe syrien Abûl Ala al-Maâri, grande figure de la littérature arabe du Xe siècle. L’Ambouba : 9min / couleur / vidéo / vostfr / 2010 Ambouba ne doit pas oublier son rendez-vous avec Meherzia et Beya, avant 17h, à Tunis Marine II, dans une journée où il n’y a plus de repère temporel autre que les aiguilles d’une horloge qui tournent de plus en plus vite. Ambouba oublie et rate son rendez-vous L’Mrayet : 12min / couleur / vostfr / 2012 La Tunisie fut sous un régime totalitaire depuis le coup d’état médical du 7 novembre 1987… C’est dans ce contexte que Boum Mrayet, un personnage imaginaire, est né dans un univers où les êtres portent des lunettes dès leur naissance. Devenue adulte, il s’engage dans une firme chargée d’écrire le futur afin qu’il ne leur échappe plus. Un jour, Boum prend conscience et ôte ses lunettes pour la première fois. Survival visa : 10 min / couleur / vostfr / 2015 Bla bla bla… annoncent plusieurs chaines TV. La NASA (Agence Nationale et Arabe de Survie), lance un appel à casting afin d’attribuer un nombre limité de visas de survie… Briska : 12 min / couleur / vostfr / 2017 Briska est une adaptation de Ahl al-Kahf de Tawfiq al-Hakim (Egypte, 1933). Une histoire qui parle de la renaissance, des civilisations et du pardon, dans laquelle plusieurs peuples peuvent s’y identifier aujourd’hui. Kendilla : 12 min / couleur / vostfr / 2022 Une mouette atterrit dans un village d’où émerge un air de musique. L’auteur de cette mélodie est AWA. Pour elle, la musique est devenue un moyen d’adoucir sa peine et d’échapper à la dure réalité, à laquelle son village est confronté : la pollution qui a provoqué la disparition des tortues et surtout, de sa meilleure amie Soulahfet. Forum des images Forum des images 75001 Paris Contact : https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/toutanim-2022-2023/toutanim-rencontre-avec-nadia-rais 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/toutanim-2022-2023/toutanim-rencontre-avec-nadia-rais

