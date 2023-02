Tout’anim janvier, Rencontre avec Jan Kounen et Ludovic Debeurme autour d’Epiphania ! Forum des images Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Tout’anim janvier, Rencontre avec Jan Kounen et Ludovic Debeurme autour d’Epiphania ! Forum des images, 16 février 2023, Paris. Le jeudi 16 février 2023

de 19h00 à 21h00

. payant 7,20 € tarif plein / 5,80 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les moins de 14 ans / 5€ pour les cartes UGC Illimité / 4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité. Un rendez-vous mensuel, d’octobre à juin, où l’animation est à l’honneur avec des rencontres, secrets de fabrication, avant-premières… En février, Tout’anim propose une rencontre Jan Kounen et Ludovic Debeurme autour d’Epiphania Le réalisateur au talent protéiforme Jan Kounen (99 Francs, Mon Cousin…) est de retour avec la préparation d’un film ambitieux, adapté de la bande dessinée au styleunique de Ludovic Debeurme, Epiphania. Mais comment se déroule le travail d’adaptation d’une bande dessinée en long métrage d’animation ? Le réalisateur et l’auteur croisent leurs regards sur ce projet commun, et reviennent sur les secrets de fabrication de ce futur long métrage très prometteur et attendu.

Une discussion animée par Séverine Lathuillière, productrice chez Naïa Productions Forum des images Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles 75001 Paris Contact : https://www.forumdesimages.fr/ 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/toutes-les-rencontres/toutanim-rencontre-avec-jan-kounen-autour-du-projet-epiphania

Ludovic Debeurme Epiphania

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Forum des images Adresse Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles Ville Paris lieuville Forum des images Paris Departement Paris

Forum des images Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Tout’anim janvier, Rencontre avec Jan Kounen et Ludovic Debeurme autour d’Epiphania ! Forum des images 2023-02-16 was last modified: by Tout’anim janvier, Rencontre avec Jan Kounen et Ludovic Debeurme autour d’Epiphania ! Forum des images Forum des images 16 février 2023 Forum des images Paris Paris

Paris Paris