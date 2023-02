Tout va bien se passer ! – La Grande Comédie, Paris LA GRANDE COMEDIE, 6 février 2023, PARIS.

LA GRANDE HAPPY COMEDIE (2-1062907) PRESENTE : ce spectacle. TOUT VA BIEN SE PASSER ! La nouvelle comédie d'Alil Vardar écrite par lui même et Vincent Azé et mise en scène par Alil. Samy et Manon se marient dans 24 heures, les deux mariés ont décidés de fêter leur enterrement de de vie de célibataires avec leurs amis Ils ont loués deux belles suites dans un hôtel, l'une exclusivement réservée aux filles et l'autre aux garçons. Tout semble aller pour le mieux jusqu'à ce qu'une jolie inconnue frappe à la porte des garçons et que Samy en tombe fou amoureux. Tomber fou amoureux, c'est pas grave, mais la veille de son mariage avec une autre c'est plutôt compliqué… mais rassurez-vous, tout va bien se passer ! Alil Vardar c'est l'assurance d'une soirée réussie et surtout d'une soirée de fous rires. Il sera accompagné de Ryad Baxx que vous pouvez voir tous les soirs dans scène de ménages sur M6 ou de Antony de Azevedo, et de Benjamin Zeitoun ou Arsène Mosca, Cécilia, Asma et Manon seront là aussi… C'est l'événement de la rentrée théâtrale parisienne ! Auteur : Alil Vardar, Vincent Azé Artistes : Alil Vardar, Mehdi Maramé, Ryad Baxx, Antony de Azevedo, Benjamin Zeitoun, Arsène Mosca, Cécilia, Asma et Manon Metteur en scène : Alil Vardar Accès personnes à mobilité réduite : 01 48 74 03 65

LA GRANDE COMEDIE PARIS 40 Rue de Clichy 75009

