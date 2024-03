Tout va bien ! Cosmopolis Nantes, mardi 9 avril 2024.

Tout va bien ! Dessins de Mana Neyestani 9 avril – 30 mai

Début : 2024-04-09T13:30:00+02:00 – 2024-04-09T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-30T13:30:00+02:00 – 2024-05-30T18:00:00+02:00

Rassemblés pour la première fois en une exposition, les dessins de Tout va bien ! ont été sélectionnés parmi plus de 200 créations réalisées entre 2007 et 2013 et réunies au sein d’un ouvrage éponyme paru en 2014.

Destinées à la presse, ces caricatures se situent néanmoins entre le journalisme et le dessin d’art alliant recherche esthétique et clarté du message, considérant que les idées se doivent de traverser le temps et l’espace. Si ces dessins abordent la situation dans son pays, ils peuvent tout aussi bien être compris par un public non iranien. Le plus souvent, ils se passent de mots tant éclate leur portée universelle.

Mana Neyestani met en scène des personnages et des situations tragi-comiques, des gens pris dans un système ou leur destin ne leur appartient plus et dont l’identité est broyée. Il démonte les mécaniques répressives, le règne de l’arbitraire et la toute-puissance de l’État iranien. Ses dessins recourent aux symboles et aux métaphores pour traiter les événements avec un humour grinçant, en révélant la part de stupidité et de contradiction.

L’auteur pointe le conditionnement des individus qui ont intégré le cadre qui limite leur liberté, des barrières implantées dans les esprits dès l’enfance, la culture du silence et de l’obéissance. Ses caricatures expriment le sentiment de révolte suscité par le déroulement des élections de 2009, et l’écrasement des manifestants pro-démocratiques qui s’ensuivit. Son trait acéré, dont émergent parfois de vraies parenthèses poétiques, s’insurge contre toutes les formes d’oppression ou de privation de liberté, dénonce le sort des femmes, des homosexuels, des journalistes, etc.

Mais il rend compte également de profonds changements : l’engagement de citoyens ordinaires, le désir de démocratie et de liberté renforcé dans toutes les couches de la société depuis la révolution verte, et ce malgré sa terrible répression, salue la force de l’esprit de résistance qui anime les individus.

Ainsi, ses œuvres rendent hommage également à ses confrères ou compatriotes persécutés pour leurs engagements, artistes et intellectuels toujours aux prises avec les dictatures. Par son expérience personnelle et ses créations, il rappelle, s’il en était besoin, que la satire est un art dangereux, en Iran…et ailleurs.

Mana Neyestani

Dessinateur iranien, né à Téhéran en 1973, Mana Neyestani est réfugié politique en France depuis 2011.

Architecte de formation, il mène dès l’âge de 16 ans une carrière d’illustrateur, tout d’abord pour des magazines littéraires, économiques ou culturels, avant de se rapprocher des journaux réformistes qui émergent en 1999. Devenu dessinateur de presse, il publie alors ses premiers ouvrages personnels mais doit cesser ses activités avec l’accession au pouvoir de Mahmoud Ahmadinejad.

Reconverti dans les illustrations pour enfants, il est néanmoins arrêté en 2006 pour un dessin mal interprété. Incarcéré deux mois avec son rédacteur en chef dans une section non officielle de la prison d’Evin, il saisit l’opportunité d’une autorisation temporaire de sortie pour s’enfuir avec son épouse et entreprend un périple qui le conduira aux Émirats arabes unis, en Turquie, en Chine, en Malaisie.

Depuis son exil malaisien, il reprend son travail pour les sites iraniens dissidents du monde entier. Ses dessins deviennent des emblèmes brandis lors des manifestations populaires qui rejettent le résultat des élections frauduleuses de 2009.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/

© Mana Neyestani