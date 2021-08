Versailles Galerie Saint Simon Versailles, Yvelines Tout un monde Galerie Saint Simon Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Tout un monde Galerie Saint Simon, 20 septembre 2021, Versailles. Tout un monde

du lundi 20 septembre au dimanche 26 septembre à Galerie Saint Simon

Voici le mariage heureux de deux univers artistiques. Deux artistes qui aiment la vie, les gens, la couleur et la liberté. Résultat, une exposition joyeuse, une ode à la vie dont on ressort avec envie de regarder différemment les beautés qui nous entourent.

Entrée libre

Exposition de sculptures (Jocelyne Goron) et peintures (Véronique Françaix) Galerie Saint Simon 10 Rue Saint-Simon, 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-20T14:00:00 2021-09-20T19:00:00;2021-09-21T14:00:00 2021-09-21T19:00:00;2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T19:00:00;2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T19:00:00;2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T19:00:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T19:00:00;2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Galerie Saint Simon Adresse 10 Rue Saint-Simon, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Galerie Saint Simon Versailles