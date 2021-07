Tout un Lot d’expériences Gîte de la flèche Bleue, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Orniac.

Tout un Lot d’expériences

du lundi 26 juillet au dimanche 1 août à Gîte de la flèche Bleue

A la Maison de l’Enfance Léo Lagrange, nous avons fait le choix de proposer un séjour de vacances de 6 nuits au gîte de la Flèche à Orniac dans le Lot. La région est connue pour ses activités sportives, richesses historiques, gouffres et grottes, musées, faunes et flores, plats culinaires etc. Le séjour se déroulera du 26 juillet au 1 août 2021. Il s’adresse aux adolescents âgés de 11 à 17 ans. Afin de proposer un programme équilibré, les vacances seront rythmées par des activités sportives, culturelles, de plein air et des temps d’apprentissage avec la visite des grottes de Pech-Merle, du gouffre de Padirac, de la ferme pédagogique de la Borie d’Imbert, une visite guidée de St Cirq Lapopie et un spectacle de chevalerie au parc de Durandal. Le dispositif « Colos apprenantes » a pour objectif de répondre aux besoins d’expériences collectives, de partages et de remobilisation des savoirs après les périodes de confinement que nous avons traversé. A travers des méthodes d’apprentissage ludiques et dynamiques, nous souhaitons éveiller la curiosité des jeunes et leur (re)donner le goût d’apprendre en portant un regard différent sur les sujets abordés. Les temps d’apprentissage se dérouleront par demie journée tout au long de la semaine. Il convient cependant d’ajuster ces temps au rythme et au niveau du groupe de jeunes. Pour cela, nous veillerons à adopter un vocabulaire adapté,nous préparerons en amont des supports pédagogiques à la fois ludiques et éducatifs. Grandes thématiques abordées durant le séjour: découvrir un environnement différent à travers plusieurs périodes historiques (préhistoire, médiéval) responsabiliser les jeunes en leur permettant d’être acteur de leur temps libre, favoriser le dépassement de soi à travers des activités sportives inédites,favoriser l’autonomie par la gestion de la vie de groupe. Objectif éducatif général, éveiller l’esprit critique chez les jeunes, favoriser le développement des apprentissages à travers la participation actives Pour répondre à ces différents enjeux et objectifs, et compléter l’offre académique, nous proposerons au sein de ce séjour, et à travers une pédagogie active et participative : ★Découverte d’un environnement chargé d’Histoire : De favoriser pour les jeunesla compréhension du monde à travers différentes périodes de l’Histoire(préhistorique et moyenâgeuse) ★Favoriser l’autonomie, et responsabiliser les jeunes : Investir les jeunes dans lavie du groupe au quotidien ★Accompagner les jeunes dans le dépassement de soi: l’équipe pédagogique seraun soutien permanent au dépassement de soi et encouragera le groupe à sesurpasser à travers des activités sportives variées et inédites pour nos jeunes Pour ce faire nous proposons ces activités: ★Tir à l’Arc, Kayak, Accro-Roche, randonnée à cheval, spectacle médiéval au Parc Durandal, visite des grottes pariétales de Pech Merle, visite du gouffre de Padirac, visite de la ferme pédagogique de La Borie d’Imbert, visite du musée de l’insolite, visite guidée du village médiéval de Saint Cirq Lapopie. Les temps d’apprentissage sont orientés vers les compétences culturelles, historiques et visent principalement à renforcer les connaissances des jeunes en culture générale et en histoire et géographie. L’objectif est de remobiliser les savoirs à travers des activités ludiques et adaptés au niveau de chacun. Des temps d’échanges et de débats seront organisés chaque soir au moment du repas afin de permettre à chacun de s’exprimer sur le sujet et sur les connaissances acquises, et ainsi favoriser l’apprentissage entre pairs.

Tarif en fonction du QF

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Gîte de la flèche Bleue 46330 Orniac Orniac Lot



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T00:00:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T00:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T00:00:00 2021-07-29T23:58:00;2021-07-30T00:00:00 2021-07-30T23:58:00;2021-07-31T00:00:00 2021-07-31T23:58:00;2021-08-01T00:00:00 2021-08-01T18:29:00