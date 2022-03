Tout un fromage ! Goûter sous les pommiers Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Tout un fromage ! Goûter sous les pommiers
Vicq-sur-Mer, 22 mai 2022, 16:00:00 – 17:00:00

Vicq-sur-Mer, Manche

Dans le cadre de Tout un fromage !, journée consacrée au(x) fromage(s), découvrez la sélection du jour de notre partenaire cherbourgeois : La Cave à Fromages. Du sucré, mais aussi du salé ! Selon conditions météo.

moulin@ot-cotentin.fr
+33 2 33 54 56 18
https://www.encotentin.fr/rendez-vous/billetterie/

