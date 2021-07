TOUT TOURNEBOULÉ – CIE LA LIMPROST Le Mans, 7 août 2021, Le Mans.

TOUT TOURNEBOULÉ – CIE LA LIMPROST 2021-08-07 20:30:00 – 2021-08-07 21:30:00 École Jean-Mermoz 2 Place Raymond Adelet

Le Mans Sarthe

Dans le cadre des Retrouvailles d’été. Conte musical familial. C’est le branle-bas de combat dans la chambre de Billie ! Sa famille tout entière a un problème avec les émotions : Ses parents n’utilisent jamais la bonne ou en font n’importe quoi et sa grande soeursœur… on dirait qu’elle ne ressent plus rien ! Aidée de son ami Tsing, Billie va mener l’enquête, car elle seule peut sauver sa famille… Durée : 45 min. Dès 4 ans.

