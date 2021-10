Curtil-sous-Buffières Curtil-sous-Buffières CURTIL SOUS BUFFIERES, Saône-et-Loire Tout sur Natura 2000 et le crapaud sonneur à ventre jaune Curtil-sous-Buffières Curtil-sous-Buffières Catégories d’évènement: CURTIL SOUS BUFFIERES

Tout sur Natura 2000 et le crapaud sonneur à ventre jaune Curtil-sous-Buffières, 23 octobre 2021, Curtil-sous-Buffières. Tout sur Natura 2000 et le crapaud sonneur à ventre jaune 2021-10-23 – 2021-11-06 Mairie Le Bourg

Curtil-sous-Buffières Saône-et-Loire Curtil-sous-Buffières EUR 0 0 Exposition pour mieux connaître les enjeux du classement en zone Natura 2000 et découvrir le petit crapaud sonneur à ventre jaune, très présent dans les zones humides de la commune.

Conférence et discussions le 23/10/2021 avec Elodie Tonnot, chargée de mission Natura 2000. curtil.fl@gmail.com

dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: CURTIL SOUS BUFFIERES, Saône-et-Loire Autres Lieu Curtil-sous-Buffières Adresse Mairie Le Bourg Ville Curtil-sous-Buffières lieuville 46.40185#4.5257