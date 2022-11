Tout sur les métiers de la RH et du secrétariat

Tout sur les métiers de la RH et du secrétariat, 1 décembre 2022, . Tout sur les métiers de la RH et du secrétariat



2022-12-01 09:00:00 – 2022-12-01 EUR 0 0 Rencontre-échanges avec un professionnel; présentation des métiers du domaine des Ressources Humaines et du secrétariat. Rencontre-échanges avec un professionnel; présentation des métiers du domaine des Ressources Humaines et du secrétariat. dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville