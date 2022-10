Tout sur le live 2023 !

2023-01-14 – 2023-01-14 En partenariat avec l’association Kerfolk Rain Check, c’est la rencontre de deux auteurs-compositeurs finistériens et de leurs inspirations respectives : Brendan De Roeck (Bobby & Sue) et Raphaël Gouvy (Koto).

L’un est un talentueux guitariste de blues dont les riffs ont accompagné bien des vocalistes ; l’autre, un chanteur indie folk à la voix tantôt suave, tantôt cristalline, chargée d’émotion.

Guitares et chant se répondent dans une danse tour à tour poétique et entraînante, où leurs deux univers s’entremêlent. Sloppy Mac Dolly est un mélange savant des grands espaces américains et des p’tits bistrots du Kreiz Breizh. Une guitare blues, un violon à lampes et un banjo. Des nuits longues, des journées courtes. Des chansons blues, country, folk. Chanteur : Brendan De Roeck Guitare : Raphaël Gouvy Chant, banjo : Danielle Titley

Chant, guitare : Doniphan Laporte

Violon : Nicola Hayes

