Médiathèque de Lescure, le samedi 4 juin à 10:00

Quel déchet du jardin, de la cuisine peut-on utiliser pour obtenir un bon compost ? Qu’appelle t-on la matière verte et la matière brune ? Et quels sont les trois principes de base à respecter et les gestes à pratiquer pour que le compost devienne un engrais naturel, biologique et performant ? Comment fabriquer son lombricomposteur ? Les membres des _Mains sur terre_ – entreprise dédiée à la valorisation des bio-déchets – répondront à toutes vos questions. À l’issue du café jardin, une rencontre avec les membres de l’association Terres citoyennes albigeoises est prévu à l’occasion de leur rendez-vous mensuel au jardin citoyen devant la médiathèque. Plus d’infos sur [lesmainssurterre.fr](http://lesmainssurterre.fr/) _Public adulte / adolescent._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

Route Saint-Michel, 81380 Lescure d'Albigeois Lescure-d'Albigeois Tarn

