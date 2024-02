Tout sur ChatGPT En ligne Paris, jeudi 28 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-28 12:00

Fin : 2024-03-28 13:30

Envie de découvrir l’intelligence artificielle de manière ludique et accessible ? ‍

Nao, l’école de la data et de ses métiers vous propose un workshop sur ChatGPT

Après cet événement, ChatGPT n’aura plus de secrets pour vous !

En 1H30, vous allez :

Découvrir l’univers ChatGPT

Devenir spécialiste du prompt

Utiliser de plug-in

Faire des exercices originaux et personnalisés

Workshop animé par Stéphanie Pottecher, Lead Data Scientist ex Biogen et Société Générale.

À vos agendas !

Faites vite, les places sont limitées

Cet événement est en distanciel ⚠️

En ligne 9 rue des colonnes Quartier Vivienne Paris 75002