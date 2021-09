Meudon Espace culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine, Meudon TOUT S’EST BIEN PASSE Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

TOUT S’EST BIEN PASSE Espace culturel Robert-Doisneau, 13 octobre 2021, Meudon. TOUT S’EST BIEN PASSE

du mercredi 13 octobre au dimanche 17 octobre à Espace culturel Robert-Doisneau

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André vient de faire un AVC. Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir. Sélection Officielle / Festival de Cannes 2021 COMEDIE DRAMATIQUE DE FRANÇOIS OZON AVEC ANDRE DUSSOLLIER… FRANCE – 2021 – 1H52 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T17:00:00 2021-10-13T18:52:00;2021-10-14T20:30:00 2021-10-14T22:22:00;2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T22:22:00;2021-10-17T16:30:00 2021-10-17T18:22:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon