Issy-les-Moulineaux Ciné d'Issy Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Tout s’est bien passé Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Tout s’est bien passé Ciné d’Issy, 22 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Tout s’est bien passé

du mercredi 22 septembre au lundi 27 septembre à Ciné d’Issy

A 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé après un accident vasculaire cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet homme curieux de tout, aimant passionnément la vie, demande à sa fille de l’aider à mourir. Adaptation du roman éponyme Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T18:00:00 2021-09-22T19:53:00;2021-09-22T20:30:00 2021-09-22T22:23:00;2021-09-24T20:30:00 2021-09-24T22:23:00;2021-09-25T18:00:00 2021-09-25T19:53:00;2021-09-25T21:00:00 2021-09-25T22:53:00;2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T15:53:00;2021-09-26T16:30:00 2021-09-26T18:23:00;2021-09-26T19:00:00 2021-09-26T20:53:00;2021-09-27T18:00:00 2021-09-27T19:53:00;2021-09-27T20:30:00 2021-09-27T22:23:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Ciné d'Issy Adresse 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Ciné d'Issy Issy-les-Moulineaux