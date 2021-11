BoussacBoussac Boussac Boussac Tout s’est bien passé Boussac Boussac BoussacBoussac

2021-11-13 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-13

Cinéma Place de l'Hôtel de Ville Boussac Tarif : 5,50€ – Réduit : 4€ – Carnet d'abonnement 5 places 25€ – 20h30 – Pass sanitaire obligatoire Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se précipite à l'hôpital, son père André vient de faire un AVC. Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de l'aider à en finir.

Avec l'aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté de son père ou le convaincre de changer d'avis. +33 5 55 65 01 09

