Sarreguemines Moselle Une patinoire de 300 m2 est installée sur le parking de l’Hôtel de Ville au milieu d’un décor féerique.

Petits et grands pourront profiter des joies de la glisse. Tarifs (avec location des patins) – 1/2h : 3€ – 1h : 5€.

Port du masque obligatoire sur le périmètre du Marché de Noël, présentation du pass sanitaire sur les zones de restauration. Les Carnets de Moselle Est – Sarreguemines Tourisme

