Tout savoir sur l’euro !

le samedi 18 septembre à Usine de la Monnaie de Paris

### Visites guidées mémorables au cœur de l’usine monétaire de Pessac. L’usine de Pessac vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine. Une occasion unique d’en savoir plus sur les pièces que vous avez dans votre porte-monnaie. Grâce aux artisans et salariés de la Monnaie de Paris, vous découvrirez les processus de fabrication de monnaies courantes alliant savoir-faire ancestraux et technologies les plus avancées, mais aussi un bâtiment exceptionnel qui frappe par son gigantisme et sa haute sécurisation. Héritière de Le Corbusier, l’usine de Pessac a été conçue par l’Atelier Salier-Courtois-Lajus-Fouquet, elle constitue un patrimoine architectural et industriel inestimable.

Gratuit. Inscription obligatoire, l’ouverture de la billetterie sera annoncée prochainement sur le site internet de la Monnaie de Paris.

Usine de la Monnaie de Paris Voie romaine, 33600 Pessac Pessac Gironde



