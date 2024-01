Tout savoir sur les perturbateurs endocriniens Bibliothèque publique d’information Paris, jeudi 8 février 2024.

Le jeudi 08 février 2024

de 18h30 à 21h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre du cycle « Tout savoir sur », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour de l’impact des perturbateurs endocriniens sur notre environnement et notre santé.

Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques que l’on retrouve partout autour de nous : les vêtements, les plastiques, l’eau et l’air en contiennent. Quels sont les risques pour notre santé ? Comment les chercheurs étudient-ils leur impact sur les humains et leur environnement ?Venez en apprendre plus sur le sujet et poser toutes vos questions !

Avec Jean-Baptiste Fini, professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle

Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/tout-savoir-sur-perturbateurs-endocriniens/ contact.communication@bpi.fr

© Eric Westendarp Pixabay