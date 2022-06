Tout savoir sur les nichoirs – Nichoirs à oiseaux, à abeilles sauvages et à chauves-souris Fontvieille Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Nichoirs à oiseaux, à abeilles sauvages et à chauves-souris

Visite de l’atelier de fabrication de nichoirs Détournerie à Fontvieille au mas d’Auge. Quels oiseaux pour quels nichoirs ? Comment protéger les chauves-souris ? Qui sont les abeilles sauvages ? Parc naturel régional des Alpilles avec Nathalie Fage, Graines de potager Nathalie Fage va tout vous apprendre sur les nichoirs ! Quels oiseaux pour quels nichoirs ? Tout savoir sur les nichoirs

