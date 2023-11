Tout savoir sur les NFT Bibliothèque publique d’information Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Tout savoir sur les NFT Bibliothèque publique d’information Paris, 14 décembre 2023, Paris. Le jeudi 14 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Rencontre avec un chercheur pour apprendre et échanger sur le sujet des NFT. Les NFT, non-fungible tokens, sont des jetons numériques uniques qui sont utilisés pour représenter la propriété d’une œuvre d’art, d’une vidéo, d’un jeu ou d’objets virtuels par exemple. Ils sont vendus en cryptomonnaies. Après avoir généré un grand intérêt en 2021, notamment dans le monde de l’art, où en est-on aujourd’hui ? Comment cela fonctionne-t-il exactement ? Quels sont les enjeux autour de leur utilisation ? Venez en apprendre plus sur le sujet et poser toutes vos questions ! Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/tout-savoir-sur-nft/ contact.communication@bpi.fr

© Pete Linforth_pixabay Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque publique d'information Adresse Place Georges-Pompidou Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque publique d'information Paris latitude longitude 48.8606810314193,2.35197561703054

Bibliothèque publique d'information Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/